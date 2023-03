Vittoria esterna della Techfind San Salvatore Selargius, nella 22° giornata del girone Sud del torneo di A/2 Femminile. Contro le Panthers Roseto vittoria per 58-62 dopo una gara equilibrata e un finale thriller.

La Gara. Bene Selargius in avvio, con Ceccarelli e Pandori che portano le giallonere a chiudere il primo quarto in vantaggio (12-17). Nel secondo quarto arriva il +13 (16-29), ma la reazione ospite porta al -5 del 20’ (31-36). Si danza sul filo dell’equilibrio a inizio terzo quarto fino al +9; vantaggio che sfuma nuovamente con due triple di Lombardo e Mitreva (48-49 al 30’). La Techfind si trova poi a rincorrere nel quarto periodo. Nel finale Ceccarelli da tre ribatte sempre dalla lunga distanza Mitreva. Il finale è giallonero e ha prima il guizzo vincente di Ceccarelli, poi la freddezza dalla lunetta di Granzotto. Ceccarelli a fine gara firma 20 punti, 9 punti e 11 rimbalzi per Granzotto.

Il commento. Coach Simone Righi a fine partita è più che soddisfatto: «Sono veramente felice per questo ritorno alla vittoria in trasferta. Le ragazze sono state encomiabili perché hanno dimostrato di voler vincere una partita tosta. Quello che volevano era portare a casa i due punti, e le ragazze sono andate oltre le difficoltà che di solito riscontriamo durante le trasferte. Roseto è stato un avversario duro da piegare, brave noi anche quando abbiamo smesso di far canestro ma l’abbiamo voluta sempre e solo vincerla».

Cus Cagliari. Ferma la formazione allenata da Federico Xaxa. La gara in programma con La Spezia, infatti, è stata rinviata al prossimo 12 aprile.

© Riproduzione riservata