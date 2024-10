È stato un weekend da ricordare per San Salvatore Selargius e Virtus Cagliari. Per la prima volta in questa stagione, infatti, le due rappresentanti del basket femminile sardo nel campionato di Serie A2 sono riuscite a vincere a braccetto, rispettivamente contro Logiman Broni e Libertas Moncalieri.

Sospiro di sollievo collettivo in casa Nuova Icom, che dopo 3 sconfitte nei primi turni della stagione ha potuto finalmente cancellare lo zero in classifica (66-59). Peraltro mettendo alle corde una squadra in lotta per le prime 4-5 posizioni della cassifica. Il successo è griffato dalla solita capitana Ceccarelli, implacabile con 22 punti, ma coach Chimenti ha potuto osservare una decisa crescita da parte di tutto il collettivo: «Da due settimane ci alleniamo finalmente tutte insieme», osserva il tecnico, «recuperare Berrad e Ceccarelli era prioritario per la squadra. In settimana ci siamo allenate bene, di conseguenza abbiamo fatto una buona partita. Nel terzo periodo forse abbiamo provato un po’ di paura, scomparsa definitivamente nel 4° periodo. Dobbiamo mantenere questa concentrazione. Faccio comunque i miei complimenti alla ragazze per la partita di energia e voglia: due caratteristiche che ci erano un po' mancate nelle scorse partite».

Continua a vincere in casa, invece, la Sardegna Marmi Cagliari, che al PalaRestivo, contro Moncalieri, ha ottenuto il suo secondo successo (54-51): «Moncalieri ha difeso benissimo, e il risultato basso lo conferma», dice coach Fabrizio Staico, «sabato si sono affrontate due squadre che sostanzialmente si somigliano, molto fisiche, con i centimetri giusti. Noi siamo stati bravi ad avere il guizzo vincente e a chiudere a nostro favore la sfida. Stavolta la difesa ha risposto positivamente alle mie sollecitazioni. Il nostro è un progetto a lungo termine e dobbiamo dare il tempo alle ragazze e a tutto il gruppo di entrare nei meccanismi della Serie A2. Chiaro che le cose “brutte” che vediamo in campo durante le gare: gli errori, la fretta di concludere, le palle perse e le tante ingenuità che le ragazze commettono, sono spunto di riflessione in settimana nel corso del lavoro in palestra. L’occasione per rivedere tutto ciò e apportare le giuste correzioni».

Tra sette giorni una nuova sfida interna contro Mariano Comense: «Il PalaRestivo deve diventare il nostro “fortino”», conclude, «tutte le squadre devono davvero faticare per riuscire a batterci e conquistare i due punti in palio».

© Riproduzione riservata