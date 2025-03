Sfida cruciale per la Sardegna Marmi Cagliari, che sabato alle 16:30 in via Pessagno affronta la Cestistica Spezzina nella 24ª giornata del campionato di Serie A2 Femminile. Due punti pesanti in palio: salvezza o playoff, a seconda della prospettiva.

Una vittoria avvicinerebbe la Virtus all’obiettivo stagionale, evitando un finale di campionato complicato, con il derby contro Selargius e l’ultima gara contro San Giovanni Valdarno. Un successo di Salerno contro Torino potrebbe persino dare la certezza matematica della salvezza. Per La Spezia, invece, una vittoria terrebbe vivo il sogno playoff, mentre una sconfitta la lascerebbe invischiata nella lotta playout.

Nonostante le cinque sconfitte consecutive, la Virtus è ancora tra le prime otto, anche grazie ai risultati delle concorrenti. Dopo la sosta per la Coppa Italia, la squadra è apparsa più compatta e determinata a chiudere al meglio la stagione.

All’andata, la sfida con La Spezia si decise nei secondi finali, con un sofferto 48-46 per le liguri. Stavolta, le avversarie arrivano con due vittorie esterne pesanti contro Salerno (70-50) e Moncalieri (69-67), mostrando solidità lontano da casa.

Occhi puntati sul rientro a Cagliari di Elisa Templari, ex Virtus e oggi punto di forza della Spezia, letale dall’arco e dotata di grande esperienza. A rimbalzo, le liguri partono favorite con 807 palloni catturati contro i 778 delle sarde, e un fattore decisivo potrebbe essere Daba Diakhoumpa (182 punti e 168 rimbalzi). Sorvegliata speciale Lucia Missanelli, top scorer con 277 punti e 119 rimbalzi.

«In una gara di questa importanza», spiega coach Fabrizio Staico, «non dobbiamo concedere troppo alle loro guardie. Ma il successo dipende dalla continuità: lavorare insieme e restare unite per tutti i 40 minuti. Il supporto di tutte sarà fondamentale. La gioia di lottare per un obiettivo collettivo è ciò che ci distingue, e sono certo che le ragazze metteranno in campo queste qualità».

