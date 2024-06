È tanta la soddisfazione in casa Virtus Cagliari al rientro dalla trasferta sul campo di Pontevico. Trasferta che vale il passaggio alla finalissima per la Serie A2 contro la Melsped Padova.

Il Commento. Differenza canestri che ha sorriso alla compagine allenata da Fabrizio Staico. Il vantaggio, nel computo delle due sfide, è di solamente 2 punti in favore delle virtussine (vittoria per 46-38 all’andata e sconfitta per 52-46 al ritorno). Due punti di vantaggio che valgono la finale. «Una gara pazzesca – è il commento a caldo di coach Staico - vinta da un gruppo di ragazze fantastiche. Sapevamo che loro oggi avrebbero dato il massimo per metterci in difficoltà. Abbiamo preparato la gara nei minimi particolari, e già dai primi minuti ho visto nel mio gruppo tanta determinazione e voglia di fare risultato». Una sfida nel quale la posta in palio era altissima, con la Virtus pronta a ribattere colpo su colpo i tentativi avversari di ribaltare il passivo della gara di andata. Una grande prova del gruppo. «Una battaglia – prosegue Staico - durata 40’, che alla fine ci ha visto difendere il +8 dell’andata e strappare quel biglietto per la finale. Io non guardo i tabellini finali. Oggi, e non solo oggi, tutte sono state brave. Hanno sofferto, lottato, giocato e ottenuto il risultato meritato. Brave, brave, brave. E ora ci tocca Padova».

La Finale. Dal prossimo weekend l’ultimo scoglio nel percorso verso la Serie A/2 che alla Virtus manca dal 2021. Ultimo ostacolo la Melsped Padova, che in semifinale ha avuto la meglio su Puianello, grazie al +1 nella differenza canestri nelle due gare. Sconfitta in casa di un solo punto (52-51), nel match di ritorno la formazione veneta è riuscita a ribaltare la situazione vincendo di due punti in casa della formazione emiliana (60-58). Gara di andata in Veneto, il prossimo weekend, ritorno al palaVirtus di via Pessagno il fine settimana successivo. «Sinceramente – conclude Staico - conosco poco delle prossime avversarie, ma già da domani cominciamo a lavorare sul campo e capire come affrontarle».

