Non cambia l’abitudine delle due capolista di B e C femminile di basket. Vincere, vincere e ancora vincere, senza battute d’arresto, per Virtus Cagliari e Basket 90 Sassari, in attesa della seconda e terza fase, decisive per coronare la stagione.

Serie B. Ennesima vittoria, dunque, per la Virtus. Il quindicesimo sigillo stagionale arriva nella trasferta di Alghero contro la Mercede, superata per 55-87. In equilibrio il primo quarto (chiuso 13 pari), e cagliaritane che, trascinate della croata Bosilj (alla fine autrice di 27 punti), volano sul +16 all’intervallo (25-41). Al rientro sempre Virtus a dettare i tempi, fino al 55-87 finale. Alle spalle, nel big match per la seconda posizione, colpo esterno dell’Antonianun, sul campo della Kiron Elmas, per 59-75. Quartesi che fanno il vuoto in avvio (6-21 al 10’). Reazione masese che arriva nel secondo quarto, con il divario che si accorcia fino al -5 dell’intervallo (28-33 Al 20’). Ospiti che riprendono il pallino del gioco nella ripresa, allungando fino al 40’. Prova “monstre” di Ljubenovic, con 37 punti realizzati. In una giornata di colpi esterni, spicca quello del Su Planu, in casa della New Basket Ploaghe, per 58-61. Equilibrio a farla da padrone, con le padroni di casa che cercano la fuga nel terzo quarto (42-37 al 30’) ma soffrono il recupero e sorpasso delle selargine negli ultimi minuti. Top scorer della gara è Piaz, del Su Planu, con 21 punti. Chiude il quadro delle gare il successo del San Salvatore Selargius, sul parquet del Cus Cagliari, per 46-86.

Serie C. Il Basket 90 Sassari fa 12 vittorie su 12 gare giocate in stagione, grazie al 55-34 rifilato al Condor Monserrato nella terza giornata della fase a orologio. Alle spalle vince il Nulvi, espugnando il parquet della Coral Alghero per 68-78. Infine vittoria anche per il Basket Quartu, contro la Pallacanestro Nuoro, per 64-44. Alle nuoresi non basta aver la top scorer della gara, Onnis con 16 punti.

