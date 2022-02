La Villacidrese si è aggiudicata (0-2) l’anticipo della settima giornata di ritorno di Eccellenza. La squadra di Graziano Mannu ha espugnato il “Santa Sofia” di Arbus ottenendo il secondo successo di fila dopo quello del recupero di mercoledì scontro contro il Castiadas. La prima rete è stata segnata da Bruno alla mezzora. Il difensore ha insaccato di testa su punizione di Angheleddu. Nel secondo tempo, dopo appena 6’ gli ospiti hanno raddoppiato con Minerba, servito da Cordeddu. La Villacidrese aggancia provvisoriamente a quota 37 Sant’Elena e Ghilarza. L’Arbus resta a 28 punti.

Domani (ore 15.05) si giocano le altre gare: Bosa-Budoni, Ferrini Cagliari-Guspini, Ilvamaddalena-Monastir, Nuorese-Castiadas, Ossese-Ghilarza, Porto Rotondo-Idolo, Sant’Elena-Li Punti e Taloro-Asseminese.

Promozione. Si è disputato il recupero della prima giornata di ritorno tra Cortoghiana e Villasimius. Vittoria (2-1) per i padroni di casa grazie alle reti di Muscas e Loddo. Festeggia la Monteponi, che con un vantaggio di 12 punti dal Villasimius a parità di incontri, mette una seria ipoteca sul salto in Eccellenza. Il Cortoghiana aggancia, al momento, in quarta posizione l’Andromeda, domani impegnata a San Giovanni Suergiu.

Domani, in scena altri quattro recuperi. Per il girone A, sempre alle 15:05, Atletico Cagliari-Quartu 2000 (dirige Isu di Cagliari) per l’ottava giornata, Villamassargia-Gonnosfanadiga (Capotosto di Oristano) per la decima e Fermassenti-Andromeda (Deriu di Oristano) per l’undicesima. Per il girone C, si disputa alle 16:05, Porto Torres-Oschirese (Pani di Sassari) per la prima giornata di ritorno.

