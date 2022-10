In Eccellenza si è completato il quadro della nona giornata dopo gli anticipi di ieri. Torna al successo la Tharros che ha espugnato (0-2) il campo del Monastir con reti di Grinbaum e Calaresu. L’Ossese batte (2-1) il San Teodoro e aggancia in terza posizione la Villacidrese. Bene anche l’Iglesias che si è aggiudicata (0-1) al “Signora Chiara” la sfida tra nobili contro il Calangianus. Primo successo stagionale della Nuorese che al “Frogheri” ha superato (1-0) l’Arbus. Terminate in parità Li Punti-Sant’Elena (0-0) e Ghilarza-Lanusei (1-1).

Nel girone A di Promozione Villasimius e Villamassargia, vittoriose (0-2 e 0-1) in trasferta contro Selargius e Andromeda, agganciano in vetta l’Orrolese. Successo esterno (1-2) anche per il Gonnos contro il Cortoghiana. La Verde Isola ha superato (1-0) a Carloforte l’Atletico Cagliari.

Nel girone B, Bittese-Siniscola 1-2, Paulese-Fonni 1-2 e Posada-Bono 2-2. Nel gruppo C, prima vittoria del Tempio. I galletti si sono imposti (1-2) sul campo del Bonorva. Le altre: Lugosanto-Buddusò 1-0, Oschirese-Sennori 2-5, Ozierese-Porto Torres 1-3 e Thiesi-Coghinas 1-2.

