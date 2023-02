Prosegue secondo pronostico il torneo di Promozione regionale di basket. Vincono le prime della classe nei due gironi regionali.

Sud. Proseguono appaiate, a quota 20 punti, Basket Iglesias e Jolly Dolianova, la loro corsa in vetta alla classifica. Gli iglesienti, dopo 2 sconfitte di fila, ritrovano la vittoria, trascinati dai 22 punti di Aralossi, superando i giovani del Terralba per 82-58. Il Jolly, invece, non ha problemi contro il Basket Quartu, vincendo per 63-46. È della compagine di Dolianova il top scorer dell’incontro, De Francesco, con 17 punti. Alle spalle rimane a contatto il Condor (Fiorellino chiude con 13 punti) che supera il Genneruxi per 61-55. Netta la vittoria del Sinnai, l’ottava stagionale, che rimane agganciato al gruppo delle quarte, contro Serramanna, per 83-52 e un Pisu da 16 punti personali. Chiude il quadro delle gare del girone la vittoria del Poetto, rinforzato dagli arrivi di Tosadori (11 punti all’esordio) e Cocco, e dal rientro di Olivieri, contro il quotato Sinis (75-63). Tra i cagliaritani da segnalare i 19 punti messi a segno da Farci. Verrà giocata, invece, il prossimo 21 marzo, la partita tra Beta e Siliqua.

Nord. La Demones Ozieri si impone sul campo del Basket Nulvi per 76-79, al termine di una partita molto equilibrata e combattuta. Demones che guida il punteggio costantemente, senza mai avere un vantaggio rassicurante. Negli ultimi minuti si rifanno così sotto i nulvesi che, però, non mettono a segno l’ultimo tiro. La capolista porta così a casa il successo, trascinata da una Serra autore di 33 punti, e allunga sulla seconda, la Pallacanestro Nuoro, che ha osservato un turno di riposo. Dopo la vittoria nel derby, si ripete la 80&Co. Basket, vincendo contro il Sant’Orsola per 74-66. Netta vittoria, grazie ad un avvio super (24-5 al 10’) anche del CMB Porto Torres, in casa, contro l’Aurea Sassari, per 70-41. Infine, l’unico colpo esterno di giornata è quello della Ichnos Nuoro che ha battuto l’Arzachena per 47-50.

