Ha vinto solo il Quattro Mori. Il weekend pongistico va in archivio con la vittoria della squadra cagliaritana, che milita in A1 femminile, nella seconda giornata dei campionati di tennistavolo.

A1 maschile. Alla prima casalinga il Norbello lascia i due punti al Prato, che vince 4-2. Eppure l’avvio prometteva bene. Dogo Carvalho batte in tre set l’ex Lamadrid (che a Norbello non aveva mai perso), e Mokropolov, avanti 2-0 si spegne e lascia il via libera a Merzlikin. Perde due partite Vellucci, in mezzo ancora Dogo Carvalho batte in tre set Merzlikin, e Bisi infligge il colpo di grazia, 3-0 a Mokropolov.

Messina-Marcozzi, rinviata per i disguidi nei collegamenti aerei, sarà recuperata il 28 ottobre.

A1 femminile. Quattro Mori senza problemi contro il TT Marco Polo Mazzano, battuto 4-1. Subito a punti Dragoman su Valenti e la serba Jokic (all’esordio stagionale) con Wang Xue Lan. La sconfitta di Ferciug viene riscattata da Dragoman. Il punto della vittoria lo sigla proprio la più giovane, la sedicenne Ferciug, in cinque set su valenti.

Rischia il Norbello contro l’Eppan Bolzano, ma rimedia un pareggio in rimonta, 3-3. Inizia Kukulkova che rimonta due set ma perde al quinto con Debora Vivarelli. Rimedia Edem, ma le sconfitte di Nagy e della stessa Edem favorisono la fuga dell’Eppan. Ci vogliono i punti di Kukulkova e quello finale di Nagy sull’ex Styhar per conquistare il primo punto della stagione.

A2 maschile. Nuovo pari del TT Sassari, 3-3 a Napoli contro la Stella del Sud, con un punto ciascuno di Ashimiyu, Poma e Sinigaglia. Decisivo il match del nigeriano, che in vantaggio di due set (sul 2-1 per i sassaresi) perde al quinto con Rocca.

La Marcozzi è stata invece battuta dall’Ennio Cristofaro 4-2. In evidenza Kuznetsov con due punti.

