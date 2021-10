Vincono solo la Torres, 4-1 ieri nell’anticipo con il Monterotondo, e il Muravera. Terzo successo di fila per la squadra di Francesco Loi, che piega (4-2) il Cynthialbalonga. Padroni di casa avanti al 14' con Mancosu. Al 27' raddoppio di Cadau. Un minuto dopo i laziali accorciano le distanze con D'Agostino. Nella ripresa al 15’ Nurchi firma il 3-1. Il poker è di Piroddi a 3’ dallo scadere. In pieno recupero il gol di Roberti per gli ospiti.

Sconfitte interne per Carbonia e Arzachena. I minerari affondando (0-3) con la capolista Giugliano. Gli smeraldini sconfitti 0-2 dall’Ostiamare (54' Lorusso e 80' Mastropietro).

Atletico Uri sconfitta (2-1) sul campo dell’Aprilia. I marcatori 27' Ceka (A), 40' Mbaye e 91' Scanu (U). Perde (1-0) anche il Lanusei contro la Vis Artena.

© Riproduzione riservata