Vittoria in rimonta per l’Atletico Uri col Cassino. Ospiti avanti al 14’ grazie a Bernardini. Poi l’uno-due dell’Uri. Al 25’ il pari con autogl di Picascia su un corner. Sessanta secondi dopo la rimonta è completata: ci pensa il solito Altolaguirre che deposita in rete su una respinta corta di Papa dopo una conclusione di Carboni. I giallorossi, al terzo risultato utile, sono settimi.

Finisce in parità tra Carbonia e Monterotondo. Ospiti avanti al 41’ con Pasqui su azione d’angolo. Tre minuti più tardi il pareggio di Gjuci su rigore, concesso per un fallo di La Rosa su Russu. I minerari restano in ultima posizione.

Sconfitta del Lanusei contro la capolista contro il Giugliano. Dopo 2’ il Lanusei è sotto: Benvenuto non può nulla al sinistro dalla distanza di Cerone. Al 18’ il Lanusei raggiunge meritatamente il pari con Macrì su punizione di Raimo. Come nel primo tempo, ad inizio ripresa i campani segnano immediatamente (4’) ancora con Cerone su calcio di rigore contestato dai sardi. Il Lanusei in sestultima posizione.

Perde in casa anche il Latte Dolce contro l’Ostiamare, decide una rete di Lo Russo al 5’ della ripresa. I sassaresi sono terzultimi. Due punti nelle ultime cinque gare.

Rinviate Afragolese-Torres e Vis Artena-Muravera.

