Il campo continua a regalare soddisfazioni a Cagliari e Catalana, le due squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di baseball. Più amara, invece, la stagione della Supramonte nell’A2 di softball, terminata con la retrocessione diretta in B. Le orgolesi, che oggi sul diamante di casa hanno battuto la Rescaldina prima 3-2 e poi 3-1, hanno chiuso al penultimo posto nel girone A, con il magro bottino di 6 vittorie e 22 sconfitte che è costato il ritorno in B dopo sette stagioni in A2 alla squadra del manager cubano José Hidalgo Cruz e della coach Mariassunta Mereu, che ha confermato che la Supramonte presenterà richiesta di ripescaggio.

Baseball. Nella Poule Scudetto della Serie A, il Cagliari ha centrato altre due pesanti vittorie lontano da casa e consolidato il primato nel girone D, forte di 16 vittorie e 2 sconfitte. Stavolta, i cagliaritani del manager Walter Angioi si sono imposti sull’Oltretorrente 3-4 e 5-7, in entrambi i casi realizzando i punti decisivi all’ottavo inning, grazie alle prestazioni determinanti di Urdaneta, Cuesta, Rodriguez e Gabriele Angioi.

In Serie B, invece, a scrivere la storia è stata la Catalana Alghero, che ha pareggiato in casa del Milano 1946, prima una vittoria per 5-6 e poi una sconfitta per 10-1, e ha conquistato la qualificazione ai playoff per la promozione in Serie A, a conferma dell’ambiziosa società algherese guidata dal presidente Pierpaolo Deriu.

