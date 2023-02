La sconfitta di ieri contro il Lanusei ha fatto finire la Villacidrese per la prima volta in stagione in zona playout, al quintultimo posto. Un calo evidente quello della squadra di Graziano Mannu, che aveva iniziato il campionato al meglio trascinata dai gol di Ryduan Palermo ma che non vince addirittura dal 30 ottobre (5-0 al Monastir).

Lo 0-1 di ventiquattro ore fa l'ha deciso un rigore trasformato da Nicolás Musso, assegnato per un intervento del portiere Alejandro Quiriti sullo stesso attaccante molto contestato (va in uscita bassa sul pallone e lo devia lateralmente): «Accetto senza problemi gli errori arbitrali perché sbagliamo tutti, quello che non accetto è che in partite di questo livello si possano fischiare cose del genere», la protesta del presidente della Villacidrese Matteo Marrocu. «C'era un osservatore arbitrale visibilmente arrabbiato con noi per aver avuto delle rimostranze poco cortesi, ma in realtà non abbiamo offeso nessuno e ci siamo solo lamentati. Sono dispiaciuto perché Senes è un arbitro che stimo, che ieri prima della partita ha ricordato come a inizio stagione avesse espulso Palermo col Carbonia in maniera a sua detta esagerata. Non ci aspettavamo, ovviamente, un trattamento di favore ma un'attenzione diversa sì: così si rischia di compromettere il cammino di una squadra».

Ora il recupero. La Villacidrese non ha tempo per ripensare a quanto successo ieri: mercoledì alle 15 recupero di Eccellenza col Sant'Elena, scontro diretto che assume ancor più valore dato che i biancoverdi hanno appena effettuato il sorpasso in classifica.

«Dobbiamo concentrarci sul campo: ieri abbiamo perso perché, pur essendoci impegnati, potevamo dare di più e dobbiamo farlo nelle dieci partite rimanenti», il commento di Marrocu. «Per mercoledì non servono stimoli: ci sono in palio punti decisivi per la salvezza, contro una squadra che ha giocatori di valore e appena cambiato allenatore». Per capitan Salvatore Bruno e compagni c'è la possibilità, in caso di successo, di interrompere una serie di tredici partite senza vittorie (sei pareggi e sette sconfitte, le ultime tre consecutive) e lasciare subito la zona playout, superando Iglesias, Sant'Elena e Tharros ora a +2.

© Riproduzione riservata