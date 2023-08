Antonio Fantasia giocherà nella Villacidrese nella nuova stagione. L'esterno destro classe '93 arriva dal Ghilarza, dove ha giocato nell'ultimo campionato di Eccellenza. Un attaccante di valore, che in carriera ha giocato fra le altre con Monastir e Guspini oltre ad aver vinto la Promozione nel 2021-2022 con la Monteponi Iglesias.

Fantasia, che sarà allenato da Graziano Mannu confermato per la terza stagione di fila alla guida della squadra, non troverà come compagno di reparto Ryduan Palermo. Il centravanti figlio d'arte, grande rivelazione della passata stagione a Villacidro (ventitré i gol in campionato, dietro solo al capocannoniere Andrea Sanna), si è guadagnato il passaggio in Serie D a suon di reti: giocherà in Puglia, al Martina.

La rosa. Fantasia è il primo volto nuovo della Villacidrese 2023-2024, alla sua terza stagione consecutiva nel massimo campionato regionale. Il gruppo riparte ovviamente dal capitano Salvatore "Totò" Bruno, un'istituzione della società e principale referente difensivo. Con lui confermati, al momento, anche i centrocampisti Matteo Cirronis e Michel Medda, i terzini Giacomo Lussu e Simone Pittau e l'esterno di Villacidro Luca Muscas. Hanno salutato invece l'esterno Diego Alfarano, che si è accordato con l'Accademia Borgomanero nell'Eccellenza piemontese, e il portiere argentino Alejandro Quiriti rimasto in Sardegna ma per vestire la maglia del neopromosso Villasimius.

© Riproduzione riservata