Nuovo Open day della Cos. Al campo ‘Circillai’ di Bari Sardo è previsto un test per le categorie Piccoli Amici - Primi Calci - Pulcini – Esordienti. Saranno presenti gli staff tecnici della società. L'appuntamento è per il 25 luglio.

«Sarà un pomeriggio di sport e sorrisi- dice il comunicato della società- per scoprire il mondo gialloblù». Per poter partecipare è necessaria la liberatoria e un certificato medico in corso di validità.

La società va quindi avanti con la sua programmazione mirata a rafforzare ulteriormente il suo vivaio.

