Continua a segnare gol a grappoli. Domenica scorsa, a Olbia contro il Porto Rotondo, ha firmato una tripletta. L’argentino Mauricio Ezequiel Villa del Castiadas ha fatto il vuoto nella classifica marcatori dell’Eccellenza. E’ ora a quota dieci (con tre rigori): ha una media di quasi due gol a gara. Il giocatore di Mar del Plata non è sicuramente una sorpresa. In Sardegna si era già messo in mostra col Budoni. In precedenza aveva giocato nella serie A maltese e in quella ecuadoregna.

Gli altri. Dietro il gaucho, con cinque reti Blas Tapparello dell’Ilvamaddalena e Lorenzo Camba della Ferrini Cagliari, entrambi a secco domenica scorsa rispettivamente contro Guspini e Asseminese.

Balzano in terza posizione con quattro reti, due giocatori dell’Arbus. Sono gli argentini Marcos Mainardi e Hernan Salazar che si sono scatenati nell’incontro con l’Arbus. Il primo ha segnato una doppietta, il secondo una tripletta. Raggiungono Matteo Argiolas della Ferrini Cagliari e Mattia Caddeo del Ghilarza. Con tre reti ci sono nove giocatori.

