Saldo in testa alla classifica l’attaccante del Castiadas Mauricio Villa, mentre si porta a ridosso Blas Tapparello nella classifica marcatori del campionato di Eccellenza. L’attaccante argentino, domenica scorsa contro la Villacidrese, ha realizzato la sua sesta rete stagionale agganciando Lorenzo Camba della Ferrini Cagliari, Hernan Salazar dell’Arbus e Mattia Caddeo del Ghilarza. In testa alla classifica resta saldamente l’attaccante del Castiadas, Mauricio Villa con dieci reti. Pur restando a secco, il bomber argentino mantiene quattro reti di vantaggio dal primo gruppo che insegue.

In terza posizione con cinque reti resta l’attaccante del Bosa, Stephane Coquin. Fermi con quattro marcature Mainardi che ha ormai lasciato l’Arbus per giocare in Serie D, Santoro (Castiadas), Matteo Argiolas (Ferrini) e Littarru (Taloro Gavoi). Questi sono stati agganciati da Fabio Argiolas della Ferrini, Oggiano del Li Punti e Caboni del Sant’Elena.

LA CLASSIFICA

10 RETI: Villa (3 rig.) (Castiadas).

6 RETI: Salazar (3 rig.) (Arbus); Camba (Ferrini); M. Caddeo (Ghilarza); Tapparello (Ilvamaddalena).

5 RETI: Coquin (Bosa).

4 RETI: Mainardi (Arbus); Santoro (Castiadas); F. Argiolas, M. Argiolas (Ferrini); Oggiano (Li Punti); Caboni (Sant’Elena); Littarru (1 rig.) (Taloro Gavoi).

3 RETI: Boi (Ferrini); Fernandez (Guspini); Nieddu (1 rig.) (Idolo); Mossa (Monastir K.); Mulas, Ruzzittu (Porto Rotondo); Falciani (3 rig.), Mboup (Sant’Elena); Falchi (Taloro Gavoi).

2 RETI: Sylla (Arbus); Caddeo, N. Manca (1 rig.) (Asseminese); Spina (1 rig.), Usai (Budoni); Scioni, Tesfai (Castiadas); D’Agostino, Podda (2 rig.) (Ferrini); Atzei (Ghilarza); Bravo, Pedoni (Guspini); Cacheiro (1 rig.) (Ilvamaddalena); Luiu (Li Punti); Fangwa (Monastir); Cocco, Ragatzu, Vinci (Nuorese); Contini, Dettori (Ossese); C. Mura (Sant’Elena); Pusceddu (Taloro Gavoi); Figos, Piras (Villacidrese).

© Riproduzione riservata