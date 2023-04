Sassari-Sesto San Giovanni atto quarto. Che non sarà neppure l'ultimo, perché dopo essersi sfidate nella stagione regolare della A1 femminile e nei quarti della Coppa Italia, Dinamo e Geas duellano ora nei quarti scudetto. La squadra di Restivo è una matricola ma grazie al quarto posto si è guadagnata il fattore campo: prima gara venerdì al PalaSerradimigni con inizio alle 18.30; seconda gara a Sesto San Giovanni martedì prossimo alle 20.30; eventuale spareggio sempre a Sassari sabato 15 aprile alle 18.30.

Gli altri accoppiamenti: Schio-Campobasso, Virtus Bologna-Crema e Reyer Venezia-Ragusa.

Le due formazioni si sono affrontate la settimana scorsa per i quarti della Final 8 di Coppa Italia: ha vinto 53-48 dopo una gara iniziata male dove le biancoblù di restivo sono finite a -16 ma hanno rimontato con grande orgoglio e carattere.

In campionato invece una vittoria a testa rispettando il fattore campo: 62-61 per la Dinamo al PalaSerradimigni e 83-49 per il Geas sul parquet milanese.

