Verdetti ancora in bilico nel campionato di Eccellenza a quattro giornate dalla chiusura dei giochi. Per il primo posto va avanti il duello infinito tra Latte Dolce e Budoni, appaiate in testa con 75 punti. Le due formazioni non stanno sbagliando un colpo. Il calendario finale si equivale per difficoltà. Il Latte Dolce dovrà affrontare nell’ordine Li Punti (Casa), Iglesias (Fuori), Ossese (C) e San Teodoro (F). Mentre il Budoni, Tharros (C), Lanusei (F), Ferrini (C) e Villacidrese (F). Salteranno sicuramente i playoff considerato che dalla seconda alla terza posizione, ora occupata dal Ghilarza, il margine è di ben diciotto punti.

Incertezza nella zona playout/retrocessione diretta. Chi sta peggio è senza dubbio l’Arbus, ultima a quattro punti dai playout. Avanza ancora la Nuorese che, grazie al pareggio del derby col Lanusei, si è portata ad un punto da Monastir e Sant’Elena, terzultime. Lanusei che è scivolato in quintultima posizione, sorpassato dal Li Punti. Gli ogliastrini devono ancora riposare e quindi dovranno giocare solo tre partite.

© Riproduzione riservata