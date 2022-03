La matricola Verde Isola Carloforte è ad un passo dalla Promozione. La squadra del patron Giuseppe Buzzo occupa, infatti, la prima posizione nel girone A di Prima categoria. A cinque giornate dal termine ha un vantaggio di dieci punti sull’Antiochense e di undici sulla Città di Selargius (che deve però recuperare una gara). Vanta inoltre il miglior attacco (59 reti) e la miglior difesa (15 gol subiti). Il bomber Momo Cosa punta al titolo di capocannoniere. “Siamo partiti con l’obiettivo di vincere”, dice Buzzo, “consapevoli che non è mai facile. Gli avversari sono tanti. Siamo però ora vicinissimi al traguardo. Il nostro punto di forza è il gruppo. Il mister e lo staff stanno facendo davvero bene. Come società siamo sempre presenti. Tutti i dirigenti si rendono disponibili per ogni evenienza”. Si pensa anche al futuro. “Vorremmo affiliarci ad una società professionistica per valorizzare il settore giovanile. E non nascondiamo” chiude il massimo dirigente, “che guardiamo all’Eccellenza”.

