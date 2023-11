Non c'è pace per la Verde Isola di Carloforte: il club tabarchino guidato da Giuseppe Buzzo, e in panchina da Titti Podda, sta attraversando un periodo che più negativo di così non si può. La squadra, infatti, è costretta ormai da due mesi a peregrinare in mezzo Sulcis Iglesiente alla ricerca dei campi di calcio in cui disputare le gare ufficiali della domenica ed è pure costellata da infortuni che stanno minando pesantemente la classifica.

A due mesi ormai dall'inizio del campionato la formazione dell'isola di San Pietro ha racimolato soltanto quattro punti e domani si prevede una gara difficilissima contro l'Arborea. Gara che si giocherà a Sant'Anna Arresi. È soltanto l'ultima tappa del pellegrinaggio della Verde Isola che in assenza del campo di gara di Carloforte, prossimo ad un intervento di ristrutturazione che consentirà la posa del nuovo manto di erba sintetica, è già stata costretta a giocare a Sant'Antioco, a Carbonia, a Calasetta, a Masainas e per l'appunto adesso l'ospitalità tocca a Sant'Anna Arresi.

«Un pellegrinaggio - sottolinea il presidente Giuseppe Buzzo - che sta minando la squadra costretta durante la settimana ad allenarsi in un campo di calcio a 5 e peraltro paghiamo anche una raffica di infortuni pesantissimi che ci stanno costringendo a scendere in campo ogni volta con formazioni rimaneggiate: ma noi siamo certi che questo periodo davvero nero passerà».

© Riproduzione riservata