Ci sarà anche il pilota sardo Valentino Ledda al Campionato Europeo Fia Autocross che inizierà il 24-26 giugno a Matschenberg, in Germania.

A soli 15 anni, il talentuoso pilota di Burgos, già portacolori dell’Autoservice Sport, scuderia di famiglia, è stato scelto per rappresentare la Sardegna e l’Italia coi colori dell’Aci Team, il team della Federazione. Al volante da quando aveva appena sei anni e protagonista dei campionati regionali e nazionali karting e rallycross, Ledda è pronto per un palcoscenico di caratura europea. “Ringrazio il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, e il direttore della Scuola Federale, Raffaele Giammaria”, ha commentato quello che è uno dei prospetti più promettenti del Motorsport sardo e non solo.

Il Campionato Europeo, dopo la tappa in Germania, sbarcherà a Toldijk nei Paesi Bassi (30-31 luglio), a Prerov in Repubblica Ceca (21 agosto) e a Maggiora in Italia (24-25 settembre), gare che saranno seguite dalla finalissima in terra spagnola, in programma a Mollerussa l’8-9 ottobre.

Le altre gare. Intanto nel fine settimana, Sergio Perasso ha corso la 34ª Bologna-Raticosa, valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita Auto Storiche e, con la sua Paganucci 3000 si è classificato 11º e 10º nelle due gare e 10º nella classifica finale assoluta.

A Misano, invece, ha brillato ancora il sassarese Omar Magliona. Dopo la doppia vittoria al debutto a Vallelunga nel Master Italiano Prototipi, la domenica di Magliona era iniziata male, in quanto costretto al ritiro in gara1 per un contatto con un avversario, poi sanzionato per la scorrettezza ai danni del portacolori sardo. Il team ha però saputo prontamente rimediare ai danni causati alla Norma M20 Fc e il campione turritano ha ricambiato capitalizzando al meglio la pole position ottenuta il sabato nel gruppo Cn e ha siglato una vittoria in gara2 che gli ha consentito di consolidare il primato nella generale.

