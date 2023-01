Archiviata la sosta invernale, anche la A2 femminile di volley tornerà in campo nel fine settimana. Vacanze finite, dunque, per l’Hermaea Olbia, che riprenderà ad allenarsi domani in vista del primo appuntamento del 2023.

La gara casalinga con la Chromavis Offanengo, di scena al GeoPalace domenica per la 2ª giornata di ritorno del campionato cadetto. La sconfitta sul campo del Club Italia, che ha chiuso a Santo Stefano il 2022 delle galluresi, pretende il pronto riscatto. Ed è con questo spirito che si tornerà al lavoro. “La squadra ha mostrato poca lucidità nella gestione di alcune fasi della gara”, ha spiegato rammaricato il coach Dino Guadalupi.

“Abbiamo subito fin da subito la fisicità del Club Italia, commettendo degli errori che hanno permesso all’avversario di prendere il largo e quando ci riavvicinavamo – ha aggiunto l’allenatore dell’Hermaea – la nostra esperienza non veniva fuori: lavoreremo per imparare a interpretare meglio le gare”.

Intanto, con la riapertura del mercato potrebbe arrivare qualche rinforzo. Una pedina in più sullo scacchiere delle biancoblù, che oltre alla qualificazione alla poule promozione quest’anno hanno messo nel mirino il passaggio del turno in Coppa Italia, al via il 12 gennaio con gli ottavi di finale in gara secca sul campo del Talamassons.

© Riproduzione riservata