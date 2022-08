Quasi tre mesi di vacanze per i biancoblù, salvo l'ala Kaspar Treier, impegnato con la nazionale estone dove ha fornito buonissime prestazioni. Iniziano ad arrivare i giocatori della Dinamo che domani e venerdì si sottoporranno alle visite mediche.

Da capire se arriveranno tutti subito o se bisognerà aspettare qualche straniero, come accade quasi sempre.

Il 20 partenza per Oristano che farà da base per il ritiro. Già definiti i tornei pre-campionato, sono tre: a Oristano il 3 e 4 settembre (con As Monaco, Hapoel Tel Aviv e Cedevita Lubiana), Cagliari il 10 e 11 (Panathinaikos, Milano e Varese) e Gravelines in Francia il 16 e 17 settembre (Paris Basketball, Orleans e Gravelines).

Per vedere la squadra i tifosi sassaresi dovranno aspettare la presentazione del 5 settembre in piazza Moretti, ma per assistere a una gara dovranno attendere addirittura il 5 ottobre per la prima partita del girone di Champions League contro la formazione che supererà le eliminatorie.

© Riproduzione riservata