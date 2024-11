L'Uta ufficializza l'acquisto di Marco Aresu.

Il comunicato è arrivato questa mattina direttamente dai canali ufficiali della società. La stagione è entrata nel vivo ormai da due mesi, ma il club di Marco Baroncelli aggiungerà un nuovo tassello al centrocampo. Si tratta di Marco Aresu, classe 1987 proveniente dalla Ferrini, squadra militante in Eccellenza. Un arrivo che alza ulteriormente il livello della formazione guidata dal tecnico Carlo Saba, che in queste prime battute di campionato sta dimostrando di essere all'altezza della Promozione.

Marco Aresu è un centrocampista tuttofare che porterà un bagaglio tecnico e di esperienza non di poco conto: oltre alla Ferrini, il trentasettenne ha militato nell'Orrolese, Seulo e Selargius. In un centrocampo già composto da calciatori di qualità come Marco Dessena e Alberto Usai, la mediana dell'Uta è pronta a dare il suo contributo per il raggiungimento della salvezza.

