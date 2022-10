Tra le novità della trasferta di Fermo, della 6ª giornata di Serie C, spicca la convocazione della mezzala della Primavera dell’Olbia Glino.

Domani contro la Fermana, oltre ai lungodegenti Nanni, Secci e Palesi Roberto Occhiuzzi dovrà rinunciare infatti, per infortunio, anche a Minala e a Fabbri, defezioni che riducono ai minimi termini il centrocampo dei bianchi. Ma l’allenatore assicura: “I giocatori che ho a disposizione tra quelli che hanno giocato meno mi stanno dando delle certezze”.

Quelle che serviranno per provare a battere la Fermana, che a quota 6 nella classifica del girone B precede i galluresi di un punto. “È una squadra che, per com’è partita, cioè in ritardo, sta facendo bene, e ha nel suo stadio il suo fortino”, spiega Occhiuzzi presentando la gara con i marchigiani. “Ha buone individualità e ruota intorno a Giandonato, un giocatore che conosciamo bene: dovremo cercare di limitarne la qualità”, dice poi il tecnico dell’ex della sfida del “Bruno Recchioni”.

“Dal canto nostro, la squadra sta acquisendo consapevolezza, e a sprazzi sta emergendo anche il gioco: domani – aggiunge Occhiuzzi – dovremo ribattere colpo su colpo e cercare di vincere i duelli, perché le partite in questa categoria sono impostate su questo piano”.

Fermana-Olbia sarà diretta dall’arbitro Gioele Iacobellis della sezione di Pisa: fischio d’inizio alle 14.30.

© Riproduzione riservata