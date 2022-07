Un'altra settimana di passione per la società e i tifosi rossoblù. Il Consiglio Federale della Figc ha infatti accolto la domanda di ripescaggio della Torres che risulta seconda in assoluto e prima tra le squadre di Serie D che hanno vinto i playoff. Ha però rimandato il sorteggio dei calendari al 5 agosto. Un escamotage che consente alla Federcalcio di aspettare il verdetto del Tar del Lazio che ha ammesso il ricorso di Campobasso e Teramo ma non ha ancora emesso il verdetto. Lo farà il 2, massimo il 3 agosto.

Cosa succede? Se Teramo e Campobasso saranno bocciate anche dal Tar, sarà serie C per la Torres, perché a quel punto non ci saranno altri rinvii, anche qualora le due escluse si rivolgano al Consiglio di Stato. Se invece una delle due fra Teramo o Campobasso fosse riammessa in Lega Pro, a quel punto resterebbe esclusa la società sassarese che però potrebbe fare ricorso, anche perché oltre ai soldi versati e alle fideiussioni garantite (in totale 950 mila euro) ci sono anche le spese per rendere il “Vanni Sanna” idoneo alla normativa professionistica.

Domani (ma potrebbe slittare anche questa data) dovrebbero anche essere compilati i tre gironi della Lega Pro e a questo punto non dovrebbero figurare né le squadre ancora escluse (Teramo e Campobasso) né quelle giudicate idonee al ripescaggio (Fermana e Sassari) ma saranno verosimilmente inserite una x e una y.

Certo è che aspettare ancora una settimana per l'ufficialità vuol dire per la Torres restare ingessata sul mercato e non poter chiudere le trattative aperte con alcuni giocatori.

