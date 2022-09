Il primo punto in Serie C è conquistato in mezzo a tante difficoltà, con i rossoblù che chiudono in nove giocatori. Sul campo della quotata Cesena va in vantaggio la Torres al 63' con Ruocco, ma poi perde un giocatore (Gianola) e al 93' viene trafitta dall'ex Olbia Udoh. Nel recupero espulso anche Liviero e l'arbitro concede ben 10 minuti supplementari ma la squadra sassarese tiene duro.

La Torres propone quattro novità nell'undici iniziale e soprattutto il 4-4-2 al posto del 4-3-3. In porta Garau, in difesa Ferrante come esterno, a centrocampo Campagna e Livieri come esterni.

Inizialmente il Cesena ha più iniziativa: Garau esce due volte dall'area per fermare il ferrante di casa e Sphendi. Al 18' il Cesena ha una buona occasione con Ferrante che recupera palla all'omonimo rossoblù, ma una volta davanti a Garau conclude male. Al 22' spreca Celento di testa da pochi passi.

La partita si accende con Ruocco che crea due occasioni per i compagni Gianola e Liviero: il primo ha poca mira, sul secondo è Ciofi ad evitare il gol. Prima del riposo Campagna da due passi colpisce male la palla del vantaggio.

Vantaggio che arriva nel secondo tempo. Il cronometro dice 63' quando su lancio di Garau il difensore Ciofi appoggia male all'indietro e Rucco si inserisce per la rete. La Torres soffre, tiene anche in dieci, ma al 93' Udoh ben servito può concludere forte, dove Salvato (entrato per l'infortunato Garau) tocca ma non devia.

© Riproduzione riservata