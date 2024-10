Il sipario sta per alzarsi sulla nuova stagione 2024-25 dell’Audax Quartucciu e l’attesa è ormai alle stelle. Domani, domenica 6 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, il palazzetto dello sport “Beatrice Lopez” di via Monte Spada diventerà un magico teatro dedicato alla pallavolo locale con un imperdibile Open Day, aperto a tutti. L’evento sarà un’occasione perfetta per chi vuole scoprire questo sport e avvicinarsi a una delle realtà più storiche e vincenti del territorio.

Il programma prevede attività per tutte le età, dando modo ai giovani atleti di misurarsi sul campo, fare nuove esperienze e, perché no, scegliere di unirsi a questa grande famiglia sportiva. Offrirà la possibilità di conoscere le squadre maschili e femminili delle categorie Under 12, Under 13, Under 14, Under 16, Under 18 e la Prima Divisione maschile. Non solo: ci saranno anche i gruppi amatoriali, la serie D femminile e la squadra nazionale di serie B. Per i giovani atleti del territorio sarà un’opportunità per testare le proprie abilità e unirsi a una tradizione sportiva che, da oltre 60 anni, continua a crescere e a collezionare successi, diventando un punto di riferimento per il territorio.

L’invito è rivolto a tutti: famiglie, simpatizzanti e appassionati, per vivere una mattinata di sport e divertimento. «Un’occasione unica per entrare nel mondo della pallavolo e far parte di una realtà in continua espansione», ha commentato la presidente Luisa Serra.

