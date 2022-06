Celebrare il ricordo tramite lo sport, coinvolgendo giovanissimi così come atleti più strutturati. Tutti accomunati dal desiderio di mettersi alla prova, dando il meglio di sé. È andato in scena venerdì scorso, al ‘’Caocci’’ di Olbia, l’ottava edizione del Memorial su pista Bruno Derosas, in onore di un pioniere dell’atletica olbiese, tra i fondatori dell’Atletica Olbia squadra organizzatrice della manifestazione.

Una giornata calda contraddistinta da una leggerissima brezza ha accompagnato i partecipanti, numerosi sia tra le categorie giovanili che in quelle assolute. Tanti i risultati di valore, a cominciare dagli 800 uomini dove un Stefano Ferreri (Jm, Atl. Olbia) in grande spolvero si è imposto sugli 800 in 1’54’’10, al termine di una gara tattica conclusa con una netta progressione gli ultimi 250 metri, precedendo Gabriele Tocco (Ichnos Sassari) secondo in 1’56’’40, Francesco Sanna (Pm, Atl. Olbia) terzo in 1’57’’10 e il promettente Mattia Soi (Am, Isolarun) quarto con il nuovo personale di 1’57’’80. Sui 3000 non è mancato all’appello il veterano Stefano Floris (M40, Cagliari Atletica Leggera) che con la sua falcata composta si è imposto con un egregio 8’50’’90. Nella velocità, bel 200 per Alessandro Turis (Jm, Atl. Olbia) primo in 22’’49, tra le donne ottima prova per Sofia Serventi (Af, Atl. Olbia) vittoriosa in 26’’67.

Buoni segnali sono giunti anche dagli Under 16, con la doppietta di Viola Saiglia (Cf, Atletica Porto Torres) sugli 80, in 10’’65, e sui 300 in 42’’40 gare affrontate con facilità di corsa e autorevolezza. Bravo sugli 80, tra i maschi, anche il padrone di casa Matteo Turis primo nettamente con un egregio 9’’69. Risultati che fanno ben sperare in ottica futura, siglati in una giornata di sport all’insegna del divertimento e dell’amiciza. “Siamo molto felici di avere organizzato questa nuova edizione’’, conclude Gianni Mei dell’Atletica Olbia, uno degli organizzatori. “Ottima partecipazione, tanti belle prestazioni e spirito di condivisione. Un momento felice per ricordare Bruno Derosas, uomo di sport che amava l’atletica e ogni disciplina profondamente’’.

© Riproduzione riservata