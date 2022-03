Dopo aver saltato le ultime due partite per diverse positività la Ferrini torna in campo, questo fa sì che il prossimo turno di Eccellenza sia di nuovo completo. E uno dei recupero, quello tra Villacidrese e Ilvamaddalena, è stato anticipato: si giocherà mercoledì 23 alle 15 anziché il 30.

Tutti in campo. Senza la Serie D è l'Eccellenza a dominare il calcio regionale questo weekend. Si parte sabato alle 15 con l'anticipo Li Punti-Bosa, poi ventiquattro ore dopo le altre partite (esclusa Idolo-Ilva, che prenderà il via alle 15.30). La Ferrini riparte dalla trasferta di Olbia col Porto Rotondo, il Taloro Gavoi secondo a -1 dai maddalenini sarà a Villa San Pietro contro il Sant'Elena. Fuori casa anche l'Ossese, terza e reduce dalla qualificazione in Coppa Italia: va a Villacidro. Asseminese-Nuorese si gioca a Capoterra, completano Castiadas-Arbus (coi sarrabesi che hanno visto omologata la sconfitta per 3-0, dopo la partita interrotta al 16' perché rimasti in sei, e gli ospiti che ritrovano in panchina Nunzio Falco), Guspini-Ghilarza e Monastir-Budoni.

Anticipi e recuperi. Il programma di calcio regionale comincia sabato alle 15 con due partite in Promozione, Narcao-Villasimius nel Girone A e il big match Calangianus-Tempio nel C, sfida fra due delle tre squadre in testa alla classifica (l'altra è l'Usinese). Poi quattro gare in Prima Categoria e tre in Seconda. Definiti anche i recuperi delle partite rinviate nelle ultime settimane: in Promozione mercoledì 30 alle 16 si giocano Samugheo-Bonorva (Girone B), Oschirese-Posada, Porto Torres-Lanteri Sassari e San Teodoro-Porto Cervo (tutte del C), mercoledì 6 aprile alle 15.30 Tortolì-Macomerese di nuovo nel B.

Giudice Sportivo. Dovrà riprendere dal 43', sul punteggio di 0-1, Pula-Cus Cagliari di Prima Categoria. La partita è stata interrotta lo scorso 5 marzo, perché il giocatore della formazione di casa Daniele Pirisinu (squalificato fino al 31 ottobre) aveva lanciato una palla di fango addosso all'arbitro dopo l'espulsione. Sentito il direttore di gara, il Giudice Sportivo ha ritenuto ci siano gli estremi per la prosecuzione, visto che non si sono verificati fatti pregiudizievoli per l'incolumità dell'arbitro o di altre persone.

