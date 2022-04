La stagione travolgente di Umberto Bronzo nella Raimond Sassari è valsa all’ala destra classe 2000 un’altra convocazione in nazionale maggiore di pallamano, stavolta per lo stage che vedrà gli azzurri impegnati in una serie di amichevoli con la Svizzera.

Gli impegni. Le tre amichevoli si giocheranno a Merano, alle 19 di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 aprile, quindi il giocatore della compagine sassarese, che al momento occupa il terzo posto nella classifica dell’A1 maschile, avrà tutto il tempo di concentrarsi sulle due sfide fondamentali che i turritani giocheranno in settimana.

Domani, alle 19.30, la Raimond farà visita al Brixen per recuperare la 3ª di ritorno, e sabato i sassaresi saranno di scena sul parquet della capolista Fasano (ore 19). Scontri diretti attesissimi, che definiranno la classifica in vista dei playoff di maggio, a cui parteciperanno le prime quattro.

