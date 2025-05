Marco Spina, atleta turritano classe 1960, si conferma campione italiano per la quinta volta consecutiva. Un posto nel più alto gradino del podio che ha voluto prendersi ancora una volta, dedicandosi in maniera costante ad allenamenti e prove prima di compiere l’ennesima impresa.

Atleta dell’Atletica Leggera Porto Torres ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria Master 65 alla leggendaria “100 km del Passatore”, l’ultramaratona che collega Firenze a Faenza, una delle sfide più estenuanti nel panorama podistico mondiale. A Firenze gli atleti ai nastri di partenza da Piazza Duomo erano oltre 3300, in arrivo da 32 nazioni.

Il turritano Spina ha tagliato il traguardo per primo nella sua categoria e si è classificato 48° assoluto con una prestazione eccellente: 9 ore esatte per percorrere il tracciato super impegnativo con un dislivello di oltre 1450 metri che, per i podisti, si traduce in numerosi saliscendi che rendono la gara particolarmente impegnativa. «È stata la mia quinta volta qui a Faenza, ed ogni gara mi regala sempre emozioni diverse», ha detto l’atleta. «Gli ultimi 500 metri li ho percorsi con la nostra bandiera sarda e tutti, dico tutti, ad applaudire e a scandire Viva la Sardegna», ha dichiarato con entusiasmo.

