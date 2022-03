Giornata di recuperi nei tornei di serie B e C femminile di basket.

Serie B. Mancavano 3 gare per completare la prima fase. Dalla prossima settimana, poi, spazio ai playoff. Match clou quello che vedeva opposte seconda e terza della classe, Mercede Alghero e Antonianum Quartu, con vittoria finale algherese (86-57). Dopo un primo quarto di equilibrio, la Mercede, che avrà in Espedale la migliore realizzatrice con 26 punti, fa il break già nella seconda frazione. Da segnalare l'esordio, nella Mercede, delle giovanissime classe 2007, Susanna Puggioni ed Elisea Silanos. Con questo risultato il quintetto allenato da Manuela Monticelli conferma la seconda posizione, con le quartesi in terza. In ben due dei tre recuperi, inoltre, era impegnata la Dinamo 2000, in un tour de force nel cagliaritano. Sabato le ragazze allenate da Emanuele Rotondo si sono imposte sullo Spirito Sportivo per 45-53. Vittoria che vale un posto playoff. Domenica, invece, cadono sul parquet del Su Planu per 50-43.

Serie C. Turno di riposo per la New Basket Ploaghe. Ne approfitta la Ferrini Quartu che vince ad Alghero contro la Coral per 34-78. Partita segnata già all’intervallo (14-40). Colpo esterno anche del Nuoro (Onnis miglior realizzatrice con 16 punti) che si impone a Oristano contro la Nuovo Basket per 30-61. Chiude la vittoria del Basket Quartu, a Nulvi, per 41-78.

