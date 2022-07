Oggi scade il termine per le iscrizioni al prossimo torneo di Serie D maschile e B femminile. La federbasket regionale, in seguito, una volta chiara la situazione relativa alle iscrizioni, ufficializzerà le componenti dei due tornei. Tanti i rumors, con diverse conferme e qualche incertezza.

Serie D. Per quanto concerne il secondo torneo regionale, dopo la promozione dell’Elmas in C Silver, ci saranno diverse conferme rispetto alla scorsa stagione. Ci riproverà la finalista, Scuola Basket Carbonia, confermando quella che è la sua identità, con tanti ragazzi frutto del vivaio. Ci saranno le due semifinaliste e dominatrici della prima fase dello scorso campionato, San Salvatore Selargius e Sennori. Rispondono presente anche San Sperate, Genneruxi, Coral Alghero, Astro e Oristano Basket (quest’ultima sta allestendo un roster di alto livello). Al via anche la neo-promossa dalla Promozione, proveniente dal girone Nord, Masters Sassari. Ancora in dubbio, invece, la presenza della vincitrice della Promozione Sud, il Carloforte, così come quella dell’Azzurra Oristano e dell’Assemini.

B femminile. Prime conferme arrivano sulle iscrizioni al massimo campionato regionale femminile. Ci sarà la Virtus, pronta a riconfermarsi dopo la vittoria del girone regionale da imbattuta. Ai nastri di partenza anche la finalista dei playoff, la Mercede Alghero. Conferme arrivano da Astro, dalla neopromossa New Basket Ploaghe e dalla new entry Elmas. Si attendono altre compagini al via, mentre nessuna conferma è arrivata dalle squadre presenti nella scorsa stagione.

