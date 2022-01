È ufficiale: la 3ª giornata di ritorno di Serie C è stata rinviata, così l’Olbia tornerà in campo il 22 gennaio in casa con la Lucchese anziché il 15 in trasferta contro la Viterbese.

Alla luce dell’incertezza legata all’aumento dei casi di positività al Covid, la Lega Pro ha deciso di rinviare le gare del prossimo fine settimana al 22, 23 e 24 febbraio: si tratta della seconda giornata slittata a causa della pandemia dopo quella che avrebbe dovuto andare in scena tra domani e domenica per la 2ª giornata di ritorno del campionato, e che avrebbe visto l’Olbia affrontare l’Ancona Matelica in casa.

Dunque, con l’Ancona si recupera il 2 febbraio e con la Viterbese il 23, di mercoledì, mentre il ritorno in campo dopo la lunga sosta invernale per la squadra di Max Canzi avverrà sabato 22 gennaio al “Nespoli” contro la Lucchese, in occasione della 4ª di ritorno.

Tra i bianchi, che hanno ripreso ad allenarsi con regolarità nel centro sportivo di “Tanca Ludos”, si registra la negativizzazione di 4 dei 6 elementi del gruppo squadra risultati positivi al Covid dopo i test molecolari di lunedì scorso.

