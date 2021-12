L’Olbia torna a vincere, e lo fa sul campo del Grosseto, alla 19ª e ultima giornata di andata di Serie C, con una grande rete di Udoh al termine di una brutta partita.

Il gol arriva dalla panchina. L’ex Pianese subentra a Mancini nella ripresa e risolve lo scontro salvezza dello stadio “Carlo Zecchini”, giocato questo pomeriggio: l’attaccante scuola Juve ritrova il gol dopo quattro turni di digiuno, mentre la squadra di Max Canzi conquista 3 punti molto importanti per la classifica. A quota 24, i galluresi incrementano la distanza dalla zona calda del girone B, e possono guardare all’ultimo appuntamento del 2021, che si consumerà mercoledì in casa della Pistoiese, con altro spirito.

La sfida. Gara povera di emozioni a Grosseto, meglio i toscani nel primo tempo, dove sfiorano il vantaggio in tre occasioni: da segnalare per i bianchi la rovesciata di Pinna prima dell’intervallo per l’unica parata del portiere biancorosso.

L’Olbia viene fuori alla distanza, complici i cambi: determinante al quarto d'ora della ripresa l’ingresso di Udoh, che dopo aver colpito la traversa di testa su spunto di Palesi al 35’, trova il varco, 10’ dopo su assist di Pinna, regalando la vittoria alla sua squadra e a se stesso la sesta marcatura in campionato.

