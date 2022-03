Il sinnaese Mattia Antonio Uda convocato nella nazionale italiana di rugby Under 18 per l’amichevole con i pari età francesi, in programma il 26 marzo. Un’altra grande soddisfazione per l’atleta delle Fiamme Oro rugby. Uda, insieme al compaesano Cristian Lai, anche lui alle Fiamme Oro, aveva partecipato anche al raduno della rappresentativa di rugby Italseven maschile a Parma (dal 27 febbraio al 2 marzo scorso). Cresciuto nel 7 Fradis Rugby Club Sinnai, classe 2004, ha sempre sognato di giocare ad alti livelli, in particolare con la nazionale. Sogno che si sta realizzando. “Per noi è grande motivo di orgoglio”, dice il dirigente del 7 Fradis Rugby Club Sinnai, Ruben Tremulo. “Mattia e Cristan sono cresciuti nella nostra società. Due talenti puri. Per Mattia questa è una grande opportunità. Darà il massimo come sempre”.

