Roberto Mennella è il nuovo allenatore del Moruzzo, squadra di seconda categoria del Friuli Venezia Giulia. Mennella è stato un ottimo portiere, ha indossato diverse maglie in Sardegna come quella del Sinnai e del Seui. Ha poi allenato diverse squadre della provincia.

E ora il salto in Friuli per una nuova esperienza. «Roberto Mennella – si legge nel comunicato della società- ci ha conquistato fin da subito con il suo entusiasmo e la sua grande grinta unita ad una visione del calcio che fa dei valori umani e morali gli ingredienti giusti per creare un ambiente stimolante. Non conoscendo nessun giocatore e non avendo quindi alcun pregiudizio credo saprà creare un squadra che lavorerà duro per arrivare a crescere partita dopo partita. Non ci poniamo limiti e daremo il massimo perchè Mennella possa esprimere il suo modo di fare calcio in un ambiente sano e professionale».

A completare lo staff tecnico ci sarà anche il riconfermato preparatore dei portieri Claudio “Casta” Castenetto che metterà a disposizione dei nuovi portieri tutta la sua esperienza acquisita in tantissime stagioni sia da giocatore che da preparatore.

