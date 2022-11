La coppa Italia giunge quasi al suo atto finale: in campo domani scenderanno infatti le magnifiche quattro che si contenderanno i due posti per la finalissima del trofeo riservato all’Eccellenza e fra queste spiccano Carbonia e Tharros.

Un derby d’altri tempi, il club oristanese sorto nel 1905 quello minerario nel 1939, con il Carbonia reduce da sei risultati utili in campionato (ma da un deludente pareggio interno tre giorni fa contro l’Arbus). Pari interno domenica anche per la Tharros contro la pericolante Nuorese ed è stato obiettivamente un 2-2 che ha destato più scalpore considerato il fatto che la formazione Oristanese è sesta in campionato e la Nuorese invece annaspa in zone pericolose. Si giocherà domani alle 15 la gara di andata allo stadio Zoboli di via Stazione: nei quarti il Carbonia ha superato il Monastir, la Tharros ha avuto invece la meglio sulla Villacidrese. I minerari si presentano alla prima di questa doppia sfida con una possibile formazione rimaneggiata: giorni fa l’allenatore Diego Mingioni non ha potuto recuperare lo spagnolo Prieto, ha lasciato in panchina Pitzalis e ha dovuto spedire in campo Fabio Mastino solo nel secondo tempo quando occorreva recuperare lo svantaggio contro un tenace Arbus. Sarà una semifinale apertissima.

