L’attesa è finita, venerdì a Porto San Paolo si aprirà il 19º Rally dei Nuraghi e del Vermentino, data del Campionato Italiano Rally Terra e del Campionato Delegazione Sardegna Aci Sport. Al via 87 equipaggi, tra cui spiccano Andreucci-Briani, Costenaro-Bardini, Oldrati-De Guio, Gryazin-Aleksandrov e il gruppo dei portacolori sardi al Cirt, formato da Giuseppe Dettori-Carlo Pisano, Fabrizio Marrone-Francesco Fresu, Ivan Pisciottu-Gian Franco Tali e Nicola Tali-Piercarlo Capolongo. A questi si somma una ventina di equipaggi isolani, tra cui spicca il ritorno di Liceri-Mendola, portacolori della Porto Cervo Racing.

Nelle stesse date, 16-17 settembre, si correrà anche la Baja del Vermentino 2022, round dell’Italiano Cross Country, con 11 equipaggi al via, tutti provenienti dalla Penisola.

Il programma. Venerdì lo shakedown a “Granatoggiu” (8-11.30), la partenza da Porto San Paolo (14.30), il doppio passaggio sulla speciale “Oschiri” (15.49 e 17.55) e l’arrivo a Berchidda (19.25). Sabato, invece, i doppi passaggi sulle prove “Alà dei Sardi” (9.35 e 13.45) e “Monte Lerno” (10.05 e 14.15), seguite dall’arrivo in Piazza del Popolo a Berchidda alle 15.10. In totale, si percorreranno circa 70 km cronometrati.

Magliona. Nel weekend appena concluso, il pilota sassarese Omar Magliona è stato impegnato a Vallelunga nel 5º round del Master Tricolore Prototipi, dove ha chiuso le due gare al 1º e al 6º posto dopo aver centrato due pole e il giro più veloce. Magliona, sempre più a suo agio a bordo della Norma M20 Fc, in gara2 è stato penalizzato con un “drive through” per aver anticipato la partenza lanciata e, nonostante una bella rimonta, non è andato oltre la sesta posizione ma resta secondo nella generale.

Slalom. Al 21º Slalom Città di Buddusò, prova valida per il Campionato Regionale Aci Sport Delegazione Sardegna, vittoria di Enea Carta (Radical Prosport, 2’42”50) davanti a Enrico Piu (Formula Gloria, 2’43”86) e di Pier Raffaele Marcello (Formula Gloria, 2’47”94), seguiti da Fabrizio Marrone (Formula Gloria, 2’49”31) e Roberto Idili (Kawasaki Ir Sport, 2’55”98).

“La gara è stata bella, sulla macchina ci sono ancora da fare degli aggiornamenti per essere più competitivi”, ha commentato Francesco Pinna (Renault 5 Gt turbo), 11° di gruppo e un 5° posto di classe E1 1600T. Soddisfatto anche Antonio Brundu (Fiat Uno) alla vittoria in classe S4 e 6° di gruppo: “Posso ritenermi contento nonostante il guasto che non ci ha fatto disputare gara 2. Giocavo in casa, la macchina rispondeva bene e avrei potuto dare di più ma ho preferito non correre rischi”.

