Ritorna in Gallura l’attesissimo appuntamento estivo con il Sunset Tournament, il torneo di Streetball 3x3 in programma dal 22 al 25 agosto presso il nuovo centro sportivo di Porto San Paolo.

Giunto alla quinta edizione, la seconda a Porto San Paolo, il torneo di basket organizzato da Mattia Pipicello nella consueta formula turistica estiva, dove lo sport è accompagnato da musica e streetfood, vedrà al via quest’anno 55 squadre provenienti da tutta la Sardegna.

Si parte giovedì con gli amatori, Under 18 (2007/08/09) e categoria 2012/2013. Venerdì toccherà, invece, ai Senior Pro, agli Under 14 (2010/2011) e ai piccoli del minibasket (2014/15), mentre sabato avranno luogo le finali di tutte le categorie. Domenica, infine, a torneo concluso, è in programma una serata speciale dedicata alle finali Fisb (Federazione Italiana Street Ball) per Under 14, Under 16 e Under 18.

Per il secondo anno di fila la Fisb ha affidato al Sunset Tournament di Pipicello l’onere e l’onore di organizzare le finali sarde, che eleggeranno le migliori squadre isolane che concorreranno per il titolo e per il pass per le finali nazionali di Roseto degli Abruzzi.

© Riproduzione riservata