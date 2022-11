Pioggia di anticipi di domani, sabato, nei campionati regionali di calcio. In Eccellenza si gioca Nuorese-Lanusei (ore 15). Si affrontano due squadre che non attraversano un buon momento e che hanno assoluta necessità di far punti per rafforzare una classifica non certo esaltante. La Nuorese è addirittura terzultima con appena nove punti conquistati in 13 gare. Meglio il Lanusei, decima in classifica con 19 punti.

In Promozione si giocano sette gare. Attesa per Villasimius-Cus Cagliari: i padroni di casa volano in vetta alla classifica del girone A. Il Cus occupa in terzo posto: gli universitari che stanno attraversando un gran momento, puntano ad allungare la loro serie positiva. A Terralba l’Arborea, capolista del girone B, affronterà la Francesco Bellu. In programma anche Abbasanta-Bono, Tonara-Idolo, Coghinas-Luogosanto, Sennori-Lantieri e Thiesi-Macomerese.

In Prima categoria anticipano a domani Alotzorai-Ierzu, Castor-Cardedu, Quartu 2000-Calcio Pirri, Selargius- Azzurra, Don Bosco-Fortitudo, Monreale-Sant’Elia, Isili-Ruinas, Ovodda-San Marco, Samugheo-Nurri, Sanverese-Pozzomaggiore, Bottida-Bultei, Orani-Tuttavista, Porto San Paolo-Torpè, Olmedo-Cus Sassari e Sorso-Valledoria.

