Prosegue l'ottima stagione di Umberto Troisi nella categoria Sbk 1000 dell'European Handy Bridgeston Cup, campionato di motociclismo paralimpico riconosciuto dalla Fim Europe e organizzato dalla Onlus Diversamente Disabili.

La gara in Belgio. La seconda prova è stata disputata nella prima settimana di giugno in Belgio, sul circuito di Spa Francorchamps. Sui 6,985 chilometri di asfalto si sono affrontati 16 piloti provenienti da Belgio, Francia, Germania, Italia, Repubblica Ceca e Spagna, tra le categorie 600 e 1000cc. Nella categoria 1000cc, Troisi (su Ducati V4) è stato per la prima volta vincitore assoluto in 2'36”043, precedendo sul traguardo della Race 1 l'italiano Samuele Bertolasio (Bmw), suo diretto rivale per il titolo. Ma Troisi non si è accontentato e ha vinto anche Gara 2 davanti a Bertolaso e al ceco Martin Horky (Yamaha) e ancora Bertolasio, facendo segnare il nuovo record paralimpico in 2'34”814.

La situazione del campionato. A metà aprile in Francia, a Le Mans, Umberto Troisi è arrivato secondo sia in Gara 1, sia in Gara 2 (sempre tra il vincitore Bertolasio e Ivo Arnoldi, terzo su Suzuki). E per la classifica Lesser Impaired, quella riservata ai piloti con disabilità minori, rimane apertissima, con Bertolasio a 94 punti, Troisi a 92 e Arnoldi a 64. Il terzo e ultimo round della Cup, quello che aggiudicherà il titolo europeo, è in programma con gara doppia sabato 15 e domenica 16 ottobre in Spagna, sul circuito di Jerez.

