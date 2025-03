Eros Piras della Donori Bike e Sara Murgia della Veloclub Sarroch si sono aggiudicati per distacco il secondo “Trofeo Città di Villasimius”, manifestazione ciclistica su strada su circuito cittadino di 6,7 chilometri da ripetersi 8 volte per un totale di 53,6 chilometri e con un dislivello positivo di quasi 800 metri. A organizzarla la Donori Bike, con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Villasimius. Organizzazione perfetta sotto tutti i punti di vista, sicurezza, servizio d’ordine. La gara si è svolta davanti a una splendida cornice di pubblico.

Sara Murgia (Veloclub Sarroch), vincitrice della corsa femminile del Trofeo Città di Villasimius

Quasi 120 partenti di cui ben diciassette donne. I favoriti erano i soliti Piras, Morbiato, Ruggero, Orlando Pitzanti, Usai e Demurtas, un giovane molto promettente mentre nella categoria femminile c’era grande incertezza. Il via alla corsa è stato dato dal vicesindaco del Comune di Villasimius, Angelo Frau e dal Sindaco di Donori Maurizio Meloni. Presente anche l’assessore allo Sport del Comune di Villasimius Francesco Congiu che con Frau hanno annunciato che la manifestazione dalla prossima stagione potrebbe avere carattere nazionale. Soddisfatto il Sindaco Luca Dessì, grande sportivo, in passato presidente del Villasimius, che fin dalla passata stagione ha sposato l’iniziativa.

Già dal primo passaggio è nata una fuga di due concorrenti: Andrea Lovicu della Bike Team Demurtas e Gianluca Usa della 4 Mori Bike. I due fuggitivi hanno accumulato un vantaggio di una ventina di secondi nei confronti degli immediati inseguitori. Al terzo passaggio la situazione in testa è cambiata. Ripresi i fuggitivi sono usciti dal gruppo Paolo Morbiato (Acido Lattico La Maddalena), terzo classificato nel 2024, Ruslan Farci, ex campione europeo Junior di Triathlon, ed Eros Piras, al momento il numero uno in Sardegna. I tre hanno accumulato un vantaggio di venti secondi.

Alle loro spalle i più attivi Orlando Pitzanti, Usai, Ruggero, Demurtas, Pero, Parente, Lampis, Pillai ed il giovanissimo Santamaria. I tre fuggitivi pedalano di comune accordo e riescono ad incrementare il vantaggio. A due giri dall’arrivo parte Eros Piras, che staccati Morbiato e Farci, prosegue la fuga in solitaria. Farci viene riassorbito dal gruppo e Morbiato continua la corsa tra il fuggitivo Piras ed il gruppo. Eros Piras vince il secondo Trofeo Città di Villasimius tagliando il traguardo con in 1:22:57 con una media di 39 km/h. Al secondo posto si piazza Morbiato, staccato di poco più di un minuto, ed al terzo il bravissimo Usai. Quarto Ruggero della Cycling Zerosei e quinto Lorenzo Demurtas della Sc Cagliari.

Appassionante anche la gara femminile. A vincere per distacco Sara Murgia (Veloclub Sarroch) in 1:26:08 (media 32.87). Secondo posto per Francesca Pibi della 2000 Ricambi, con un ritardo di circa 9 minuti, e terzo posto per Cristiana Atzori della Team Bike Academy. A seguire Nadia Cherchi della Donori Bike e Francesca Pili dell’Ogliastra Cycling. Lo speaker della corsa, l'impeccabile Gino Mameli.

