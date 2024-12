Il Trofeo Città di Norbello di tennistavolo festeggia l’edizione numero quindici. Diventato nel tempo un classico che si svolge nel giorno dell’Immacolata presso la Palestra Comunale di Norbello.

Il programma prevede il Top 12 assoluto maschile e femminile con le prime partite in programma alle 10, e dopo una giornata di gare le finali concluderanno nella tarda serata una giornata di sport ed eventi collaterali. Nel pomeriggio infatti lo scrittore Marcello Atzeni presenterà il libro “Quattro Mori a cinque cerchi – i sardi alle Olimpiadi dal 1908 al 2024”. Non mancherà un altro evento ormai consolidato, la premiazione del concorso fotografico “Obiettivo Tennistavolo”.

Tra i partecipanti al Top 12 dovrebbe figurare Carlo Rossi, rientrato alla Marcozzi dopo le esperienze in Austria e Germania. Tra gli atleti di casa ci saranno Nicolas Galvano e Marco Antonio Cappuccio. Da un primo elenco delle iscritte del torneo femminile risultano quattro atlete tra le prime dieci del ranking italiano. Come Tan Wenling, che gioca a Norbello, Gaia Monfardini del Sud Tirol, Arianna Barani e Miriam Carnovale del Quattro Mori. La società cagliaritana arriva in forze con la finalista della scorsa edizione, Tania Plaian.

L’edizione numero quattordici, quella del 2023 la vinsero Johnny Oyebode e Nikoleta Stefanova.

Alla manifestazione è stata abbinata come è ormai consuetudine, la giornata paralimpica del Guilcer, giunta alla nona edizione, e che venerdì scorso ha presentato una serie di attività sportive multidisciplinari. Nella stessa giornata è stato disputato il Torneo promozionale di tennistavolo "Ping-Pong Sardegna", riservato ad atleti con disabilità intellettive.

Altre notizie

Il TT Sassari è primo nella serie A1 maschile. Mercoledì ha battuto 4-1 Messina nell’anticipo della sesta giornata, ha sorpassato Marcozzi e Carrara in testa alla classifica, almeno sino a mercoledì prossimo. In quella data la Marcozzi affronterà il Servigliano per l’operazione controsorpasso. L vittoria con il Messina è stata firmata da una doppietta di Andrea Puppo, al quinto su Giovannetti e Stojanov, e da Baciocchi e Pistej su Amato.

A Terni si conclude domani il Torneo Nazionale Giovanile. Federica Interlandi, tesserata con il Muravera è stata battuta nella finale Under 15 da Gioia Picu. Terzo posto per altre due atlete del Muravera nell’Under 21, Francesca Seu e Sofia Minurri battute in semifinale rispettivamente da Caterina Angeli e Candela Sanchi. Terzo posto per anche per Federico Casula del TT Sassari nell’Under 13, sconfitto in semifinale da Jan Slavek.

