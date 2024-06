Alla seconda giornata del Trofeo Benedetto Piras arriva la prima vittoria per la Rappresentativa Under-17 della Sardegna. Bel successo per 3-0 quello della formazione guidata da Davide Canosa, contro la Calabria all'Annunziata di Castiadas. Nel primo minuto di recupero del primo tempo punizione di Arseni respinta dal portiere Stella, si avventa sul pallone Tommaso Catta e di testa il classe 2008 del Pirri sblocca la partita. Nella ripresa doppietta da subentrato per Federico Riu: l'attaccante dell'Academy del Latte Dolce al 33' è liberato da un assist di Civile, mentre al 46' conclude in rete con l'aiuto del palo su una bella discesa personale di Cresci. Nell'altra partita del Gruppo B vince 4-2 il Piemonte sulla Liguria a Perdasdefogu, bissando la vittoria di ieri e raggiungendo la qualificazione. Nel Gruppo A verdetti definiti: la Toscana supera per 4-0 il Lazio a Muravera e la Sicilia batte 3-1 l'Umbria a Villasimius, entrambe sono in semifinale da capire se come prime o seconde.

Le partite di domani. La fase a gironi si chiude domani alle 17, con la terza e ultima giornata. Nel Gruppo A riflettori puntati su Toscana-Sicilia a Villasimius: chi vince è prima, il pareggio favorisce i siciliani per il maggior numero di gol segnati (uno in più). Lazio-Umbria si gioca a Castiadas. Nel Gruppo B la Sardegna è qualificata con un pareggio, se dovesse battere il Piemonte (si gioca a Muravera) sarebbe anche prima. Liguria-Calabria a Settimo San Pietro ha un valore solo per i liguri, che hanno ancora una speranza di passaggio del turno. Semifinali giovedì alle 17 a Castiadas e Villasimius, finale venerdì a Castiadas. Tutte le partite sono visibili in diretta streaming.

