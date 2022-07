Tris di acquisti per la Tharros (Eccellenza). Il patron Tonio Mura ha ingaggiato il centrocampista ghanese Joseph Tetteh (classe 1999), ex giovanili del Cagliari, Olbia, San Donato, Carbonia e Foligno, il trequartista argentino Federico Ojeda Perez, ex Maglianese, e il difensore argentino Alejo Grinbaum (1996), ex Sant’Elena. La squadra oristanese, neo promossa in Eccellenza, punta a disputare un buon campionato.

Altro argentino in casa Macomerese (Promozione). Arriva il roccioso difensore Diego Gabriel Giachero (1989), ex Lanus, Huracan e Ferroviario.

© Riproduzione riservata