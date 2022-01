Nel girone G di Seconda categoria impazza il Treselighes: 29 punti in 11 gare, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Percorso quasi netto e campione d'inverno per quelli che venivano definiti i Cugini di campagna del calcio algherese e non solo.

Le inseguitrici. Dietro – a 5 lunghezze – insegue il Malaspina di Osilo, a 6 il Florinas, addirittura a 7 con 22 punti il San Paolo e l'Audax Algherese, la squadra portacolori di Alghero, dopo i noti harakiri di Alghero calcio e Fertilia. Il Treselighes gioca nella suggestiva borgata di Villa Assunta, poche centinaia di anime ad un tiro di schioppo dal lago di Baratz, l'unico bacino naturale della Sardegna.

Il riscatto della borgata. Villa Assunta come territorio appartiene ufficialmente al Comune di Sassari, ma in realtà la borgata è geograficamente molto più vicina ad Alghero. E lo è anche culturalmente. La squadra gioca in un campo in erba naturale, calcato, nelle sue ultime stagioni agonistiche, da Alessandro Frau, ex Roma e Torres. Quest'anno Alex ha dato forfait per l'incarico di vice allenatore alla Torres, ma nonostante questo il miracolo Treselighes si sta compiendo. La squadra, al di là del primo posto, sta comunque disputando la stagione migliore della sua storia.

Il patron. Luca Salis, 46 anni, è il presidente. Ha fondato la società 27 anni fa e da allora gestisce con grande amore e passione anche il terreno di gioco."Stagione splendida, sotto tutti i punti di vista, ma non è nata per caso.- spiega il presidente - Anche nelle precedenti annate abbiamo veleggiato nelle zone medio alte della classifica. Ci siamo affidati ad un bravo tecnico come il giuliano Angelo Bardini, compiendo la scelta giusta, con una squadra composta soprattutto da elementi di Alghero e Porto Torres. Non so - conclude - se riusciremo a vincere il campionato. Ma a questo punto sarebbe assurdo non tentarci". Il 9 gennaio riprenderanno le ostilità: il Treselighes sarà impegnato a Mores. Un compito non proibitivo, ma nemmeno da sottovalutare, contro una squadra di centro classifica che farà di tutto per mettere in difficoltà i rivali.

