Anticipo di campionato indigesto per l’Hermaea Olbia, che cede alla Itas Trentino 0-3 al termine della sfida della 3ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

Troppo forte la capolista, che si impone nel palazzetto di casa con parziali 25-19, 25-16, 25-19 infliggendo alla squadra di Dino Guadalupi una brutta lezione e insieme la seconda sconfitta della settimana dopo quella maturata in Coppa Italia sul campo del Talmassons.

Il tempo per riflettere sul kappaò del Sanbapolis di Trento sarà, tuttavia, limitato per le galluresi, che torneranno in campo mercoledì al GeoPalace, in prima serata (si gioca alle 20.30), nel turno infrasettimanale contro l’Esperia Cremona, che vale lo scontro diretto in chiave playoff.

© Riproduzione riservata